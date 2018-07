Joss Stone si è esibita domenica 15 luglio 2018 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Di seguito le foto del concerto.

La cantante britannica è attualmente impegnata in un breve tour europeo, la cui data italiana è la seconda dell’intera tournée, che la vedrà esibirsi anche a San Marino, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Russia. L’ultimo suo studio album è “Water for your soul”, nei negozi dal 2015.

Joss Stone, le foto del concerto di Villafranca di Verona

Comments

comments