Jovanotti, le foto del concerto di Milano del 13 febbraio 2018

Jovanotti si è esibito martedì 13 febbraio 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Continua con la seconda tappa la lunga residency che Jovanotti ha in programma presso il palasport del capoluogo lombardo: dodici concerti nel mese di ottobre ai quali seguiranno altri concerti in giro per il Paese, con altre serate multiple a Firenze, Roma e all’Arena di Verona.

Con “Lorenzo Live 2018” Jovanotti torna nei palasport dopo il tour negli stadi che lo ha visto protagonista alcuni anni fa e l’occasione è la promozione dell’ultima fatica “Oh,Vita!”. Il disco, prodotto con la collaborazione del guru dell’hip hop Rick Rubin, trova spazio in un concerto diviso in due atti nel quale trovano spazio sia i brani più recenti del repertorio che quelli storici.

Il tour proseguirà il 15 febbraio per terminare a Milano il 28 febbraio. A seguire, Jovanotti suonerà a Rimini e Firenze.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Jovanotti, le foto del concerto di Milano

