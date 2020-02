Kaiser Chiefs, le foto e la scaletta del concerto di Milano dell’8 febbraio 2020

Il “Duck Tour” dei Kaiser Chiefs ha fatto tappa anche in Italia lo scorso 8 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. La band indie rock britannica composta dal vocalist Ricky Wilson, dal chitarrista Andrew “Whitey” White, dal bassista Simon Rix, dal tastierista Nick “Peanut” Baines e dal batterista Vijay Mistry ha pubblicato il 26 luglio 2019 “Duck”, ottavo album in una carriera che soprattutto a inizio 2000, ha portato i Nostri sulla bocca di tutti.

Oltre ai singoli estratti da “Duck”, i Kaiser Chiefs hanno proposto per la data milanese una scaletta incentrata sui maggiori successi del passato, quali “Ruby”, “Everyday I Love You Less and Less”, “The Angry Mob” e “Oh My God”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Kaiser Chiefs

People Know How to Love One Another

Na Na Na Na Naa

Everything Is Average Nowadays

Ruffians on Parade

Parachute

Target Market

Coming Home

Golden Oldies

Everyday I Love You Less and Less

Ruby

Modern Way

Northern Holiday

Hole in My Soul

Never Miss a Beat

I Predict a Riot

The Angry Mob

Encore:

Record Collection

Pinball Wizard (The Who cover)

Oh My God

Comments

comments