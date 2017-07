Kasabian, le foto del concerto di Padova del 22 luglio 2017

I Kasabian si sono esibiti sabato 22 luglio 2017 all’Area Ex Foro Boario di Padova, all’interno della rassegna Postepay Sound. Di seguito le foto del concerto.

La band di Leicester è protagonista di quattro concerti italiani nell’estate 2017: oltre al Postepay Sound di Padova, il gruppo ha in programma concerti anche a Taormina, Lucca e Roma. Il minitour italiano è inserito all’interno di una più ampia serie di concerti distribuiti tra Europa e Nordamerica per la promozione di “For Crying Out Loud”, l’ultimo studio album pubblicato lo scorso 5 maggio 2017.

La scaletta proposta nel concerto di Padova presenta una band che crede ciecamente all’ultima fase della loro carriera: di quasi venti brani suonati, ben 13 sono presi dagli ultimi tre lavori “48.13”, “Velociraptor” e “For Crying Out Loud”, dai quali vengono estratti singoli del calibro di “You’re in Love With a Psycho”, “Eez-eh”, “Goodbye Kiss” e “Days Are Forgotten”. Lo spazio alla prima fase della carriera è invece dedicato alle hit che li hanno fatti conoscere a livello internazionale come “Club Foot”, “Shoot The Runner” e “Fire”.

I Kasabian torneranno in Italia a novembre per un concerto al Forum di Assago (MI) con gli Slaves in apertura.

Foto a cura di Federico Benussi

