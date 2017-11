Kasabian, le foto e il report del concerto di Milano del 3 novembre 2017

Ci sono due successi di band straniere in Italia che non riuscirò mai a spiegarmi: il primo è quello degli Skunk Anansie, il secondo è quello dei Kasabian, capaci di riempire un Forum di Assago a capienza ridotta (le tribune alte laterali saranno chiuse) in un venerdì 3 novembre insolitamente caldo. Il tutto, ad alimentare il fuoco dell’incredulità, dopo una serie di concerti che li vide protagonisti la scorsa estate in giro per lo Stivale tra Padova e Taormina.

Vi svelo un segreto: personalmente non ero andato a questo concerto per i Kasabian. Se non sbaglio il conto, li ho visti sei volte nell’arco di quasi otto anni e, a distanza di tutto questo tempo, il loro concerto che preferisco resterà sempre quello al New Age di Roncade del 2010, quando erano ad un passo dall’esplodere nel nostro Paese. La trasferta a Milano è stata fatta solo per un motivo: gli Slaves.

Premessa: gli Slaves musicalmente non c’entrano un fico secco con i Kasabian. I primi fanno un punk sporchissimo con batteria minimale e una chitarra o un basso a seconda di come gira a Laurie Vincent, i secondi sono una rock band che fa l’occhiolino all’elettronica più ballabile e alle melodie pop. Li accomuna il fatto di essere dei cazzoni che vogliono solamente divertirsi e spaccare tutto. Gli Slaves, infatti, sbarcano nel Forum di Assago con la delicatezza di un elefante in un negozio di cristalli: abrasivi, cattivi, incazzati, nella mezz’ora poco più a disposizione sono riusciti a guadagnare di sicuro qualche fan in più. Pur con un disco uscito da poco (“Take Control” è nei negozi dallo scorso anno), la scaletta del concerto è incentrata sul debutto “Are You Satisfied”, dal quale vengono prese molte delle tracce suonate. Li vedremo mandare a fanculo un charleston (“Fuck The Hi Hat”), sparare a mille riff garage con un mood pop (“Sockets”) e ricordare che molti sono già morti (“Cheer Up London”). Un concerto che si chiude come ci si aspetta da una band di questo calibro: un urlo incazzato che pone la parola fine a “The Hunter” e un drumkit letteralmente travolto. Clamorosi.

I Kasabian hanno un grandissimo difetto, che è probabilmente la cosa che non li ha fatti diventare i nuovi Oasis: presi singolarmente ognuno ha il carisma di un comodino. Serge Pizzorno è un meme vivente, con la sua folta capigliatura e le movenze da tamarro, Tom Meighan è forse uno dei frontman sulla carta meno credibili in giro e il resto del gruppo se non è un agglomerato di cartonati poco ci manca. Il punto è che, messi insieme, tutti questi ingredienti danno vita ad una band divertentissima da vedere: ignoranti quanto basta, un po’ come il sale e il pepe nelle ricette, ma comunque rocciosi e solidi in fase esecutiva. E Pizzorno, a dirla tutta, è anche un discreto chitarrista.

La grossa fortuna dei Kasabian è che hanno in mano delle grandi canzoni, un catalogo che li pone tranquillamente tra le band di riferimento nella musica britannica degli ultimi anni. Possono piacere o meno, ma canzoni come “Club Foot” (uno dei brani più clamorosi usciti dal Regno Unito nel Terzo Millennio), “Shoot The Runner”, “Days Are Forgotten”, “LSF”, “Underdog”, “Empire” e “Eez-Eh” (per l’occasione agganciata con la coda di “Around The World” dei Daft Punk) sono inattaccabili e costruite alla perfezione per entrare in testa al primo ascolto e non uscirne più. E, visto che siamo in Italia, inseriamo nel listone anche quelle “Goodbye Kiss” e “Man Of Simple Pleasures”, che dal vivo vengono suonate solo qui e hanno contribuito non poco a costruire la clamorosa fanbase del nostro Paese.

A questo punto non sorprende il fatto che anche i nuovi pezzi tratti da “For Crying Out Loud”, la cui sagoma del protagonista della copertina domina il retro del palco ed entra a far parte del gioco di luci e laser dell’intero show, funzionano anche in sede live: “Bless This Acid House” e “You’re in Love With a Psycho” affascinano con la loro melodia dal sapore retrò, “Ill Ray (The King)” ha il compito di far battere il piedino già dall’inizio e “Comeback Kid” avvolge e travolge con il suo ritornello particolarmente riuscito.

I Kasabian si meritano il successo piovuto loro addosso fino all’ultimo centesimo: in un’epoca nella quale il musicista deve avere una parvenza di impegno, l’attitudine scanzonata del combo di Leicester è un vero e proprio toccasana e la conferma che, ogni tanto, staccare il cervello e divertirsi non è un male.

Nicola Lucchetta – Foto a cura di Mairo Cinquetti

