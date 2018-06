Katy Perry, le foto del concerto di Bologna del 2 giugno 2018

Katy Perry si è esibita alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) sabato 2 giugno 2018. Di seguito le foto del concerto.

Annunciato più di un anno fa, l’atteso concerto della popstar statunitense arriva a più di un anno di distanza dalla pubblicazione di “Witness”, il suo ultimo studio album supportato dai singoli “Bon Appetit” e “Swish Swish”.

Il tour europeo, partito da Colonia lo scorso 23 maggio, arriva in coda al tour mondiale iniziato in Canada lo scorso 19 settembre. La popstar ha toccato ad oggi il Nordamerica, il Sudamerica, l’Asia e ha suonato una data negli Emirati Arabi Uniti in occasione del locale Capodanno. Alle date nel Vecchio Continente, che termineranno a Barcellona il 28 giugno, seguiranno dei concerti in Sudafrica e in Oceania.

Il concerto, che segue il format e la scaletta dei precedenti show, è diviso in cinque sezioni e viene chiuso da un encore nel quale trovano spazio i brani “Pendulum” e “Fireworks”.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Katy Perry, le foto del concerto di Bologna

