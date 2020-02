Kiefer Sutherland, le foto del concerto di Milano del 9 febbraio 2020

Forse non tutti sanno che Kiefer Sutherland, oltre ad essere un attore apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo (alzi la mano chi non ha mai visto almeno un episodio della serie “24”, giusto per citare uno dei più recenti successi dell’interprete), è anche un acclamato cantautore. Il 9 febbraio 2020, il tour europeo di Sutherland ha fatto tappa anche in Italia, precisamente al Fabrique di Milano, dove l’artista ha portato il suo show a cavallo tra country e rock, in un mix estremamente grintoso.

Kiefer Sutherland ha infatti all’attivo due album in studio: il primo, intitolato “Down in a Hole”, è stato pubblicato il 19 agosto 2016, mentre il secondo e ultimo lavoro in carriera, “Reckless & Me“, ha visto la luce il 26 aprile dello scorso anno.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

