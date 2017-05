I Kiss chiudono il loro minitour italiano con un concerto alla Unipol Arena di Bologna martedì 16 maggio 2017. La band di Paul Stanley, prossima a festeggiare i 45 anni di carriera (il gruppo è nato a New York City nel 1972), è tornata nel nostro Paese a due anni di distanza dall’ultimo concerto, che si è tenuto a giugno 2015 all’Arena di Verona.

I Kiss sono uno dei nomi storici del rock internazionale: capaci di cavalcare tra alti e bassi ben cinque decenni di musica, gli statunitensi hanno venduto durante la loro carriera più di 130 milioni di copie, ottenendo nel 2014 l’ingresso alla Rock And Roll Hall Of Fame. Una band che negli anni ha visto la formazione cambiare più volte, con i soli Gene Simmons e Paul Stanley che hanno militato nella band sin dalla fondazione. Una lineup che da una decina di anni ha ottenuto la sua stabilità, con Eric Singer alla batteria e Tommy Thayer alla chitarra; l’ultimo, salito alla ribalta negli anni Ottanta con i Black And Blue, ha militato a lungo in una tribute band dei Kiss nel ruolo di Ace Frehley e nel 2002, anno dell’abbandono di Spaceman, ottenne il suo ruolo nei Kiss, ereditando da lui anche i costumi di scena.

Il tour continuerà in Europa fino al 31 maggio, quando i Kiss si esibiranno all’o2 Arena di Londra.

Foto di Roberta Tagliaferri

Kiss, le foto del concerto a Bologna del 16 maggio 2017

