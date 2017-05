Kiss, le foto del pubblico e la scaletta del concerto di Torino del 15 maggio 2017

I Kiss tornano in Italia per due concerti all’interno del loro tour europeo; in occasione della prima data del 15 maggio 2017 al PalaAlpitour di Torino e in attesa del concerto alla Unipol Arena del 16 maggio 2017, dedichiamo un report fotografico al sempre colorito e fedelissimo pubblico della band, che già dalla prima mattinata di lunedì stazionava davanti agli ingressi del palasport torinese per assistere al concerto.

I Kiss sono impegnati in tour per tutto il mese di maggio in Europa, per poi tornare negli Stati Uniti a giugno. Partita da Mosca il primo maggio, la tournée ha toccato e toccherà le maggiori città europee come Stoccolma, Monaco di Baviera, Vienna, Francoforte e Londra, con la capitale britannica che sarà protagonista di un concerto conclusivo alla o2 Arena.

Come preannunciato, il tour chiamato Kissworld 2017 non è fatto in occasione dell’uscita di un nuovo album (l’ultimo album “Monster” risale al 2012) ma è una parentesi nella quale il quartetto propone una scaletta all’insegna delle hit più famose, come ad esempio “Deuce”, “God Of Thunder” e “Rock And Roll All Nite”.

Fotografie a cura di Daniele Baldi:

Kiss, le foto del pubblico del concerto di Torino del 15 maggio 2017

Kiss, la scaletta del concerto di Torino del 15 maggio 2017

Deuce

Shout It Out Loud

Lick It Up

I Love It Loud

Firehouse

Shock Me

Flaming Youth

God of Thunder

Crazy Crazy Nights

War Machine

Say Yeah

Psycho Circus

Black Diamond

Rock and Roll All Nite

Encore:

I Was Made for Lovin’ You

Detroit Rock City

