I Kodaline si sono esibiti domenica 28 ottobre 2018 al Fabrique di Milano. Le foto del concerto.

Il gruppo irlandese torna in Italia dopo la cancellazione del tour dello scorso anno. Con l’occasione, il gruppo è sbarcato nel nostro Paese con un nuovo studio album, “Politics of Living”, anticipato dai singoli “Brother” e “Follow The Fire”, nei negozi dallo scorso settembre.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Kodaline, le foto del concerto di Milano

