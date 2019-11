Lacuna Coil, le foto del concerto di Bologna del 5 novembre 2019

Un’incredibile bomba di suono mi ha travolto, e questa bomba porta il nome di Lacuna Coil. Ieri sera all’Estragon di Bologna la storica band milanese ha presentato l’ultimo album, “Black Anima”, fresco fresco di uscita. Non appena i Nostri salgono sul palco, l’Estragon prende fuoco. Vengo sempre rapita dall’incredibile voce di Cristina Scabbia, dal suo magnetismo e dalla sua presenza scenica. Andrea Ferro non perdona e nei duetti con la sua controparte femminile ti trascina in vortici metal quasi estremi. L’alternanza della melodia di Cristina e dalla potenza di Andrea è un perfetto incontro di anime. I nuovi brani sono già entrati nel cuore dei loro fan, tanto che sembra quasi non abbiano bisogno di presentazioni.

Sicuramente a scaldare l’ambiente e a tenerlo rovente al punto giusto ci hanno pensato prima gli Infected Rain, band moldava capitanata dall’istrionica Lena Sсissorhands e subito dopo gli Eluveitie, formazione folk metal svizzera che riscuote moltissimi consensi. Entrambi i combo accompagneranno in tour i Lacuna Coil, un tour che li porterà a calcare i palchi di tutta Europa. Circa 40 date, quasi ogni giorno fino a Natale.

Foto e testi a cura di Roberta Tagliaferri

