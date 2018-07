Lacuna Coil, le foto del concerto di Legnano (MI) del 3 luglio 2018

I Lacuna Coil si sono esibiti il 3 luglio 2018 a Legnano (MI) nel contesto del Rugby Sound Festival. Di seguito le foto del concerto.

Con oltre vent’anni di carriera festeggiati di recente con un esclusivo concerto all’O2 Forum di Londra, i Lacuna Coil sono diventati il simbolo del metal italiano in tutto il mondo, dove si sono fatti conoscere grazie a otto album, tra cui l’ultimo capitolo discografico “Delirium”, un lavoro che non vuole soddisfare i format radiofonici o assecondare la sensibilità di una cultura mainstream, ma che ben rappresenta il suono di una band che è sopravvissuta a molte sfide distinguendosi sempre in modo unico e mantenendo inalterata nel tempo la propria personalità.

Foto a cura di Omar Lanzetti

Lacuna Coil, le foto del concerto di Legnano (MI)

