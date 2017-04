Lali Esposito, le foto del concerto a Milano del 9 aprile 2017

Il 9 aprile 2017 Lali Esposito, anche detta semplicemente Lali, arriva in concerto ai Magazzini Generali di Milano: di seguito le foto del concerto. Quella milanese non sarà l’unica data italiana per la cantante argentina: lunedì 10 aprile sarà infatti live all’Orion di Ciampino.

Durante la presentazione del suo ultimo album, “Soy”, Lali ha parlato del suo rapporto con l’Italia: “In una vita passata dovevo essere romana”, racconta Lali a proposito del suo rapporto con l’Italia, dove la sua già nutrita fanbase sta lievitando di ora in ora. “Conosco Firenze, Venezia e ora anche Milano, ma la città che adoro è Roma. Ci sono stata diverse volte e la cosa assurda è che mentre nella mia città riesco ancora a perdermi per le strade, Roma mi sembra di conoscerla da sempre. È vero, miei bisnonni erano di Ancona e mio fratello ha vissuto lì per motivi di lavoro, lui fa il calciatore, ma la mia vicinanza con Roma è davvero pazzesca”. (Qui la presentazione dell’album).

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

