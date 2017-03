Lany, le foto del concerto a Milano del 23 marzo 2017

I Lany fin dal loro debutto hanno conquistano subito un importante seguito di fan e nel 2016 si sono esibiti davanti oltre 32.000 persone per un totale di 117 concerti. Con 1,3 milioni di ascoltatori mensili e oltre 65 milioni di streaming, i Lany sono gli artisti più ascoltati di sempre su Spotify Discover . La loro musica è una freccia che colpisce al cuore con canzoni straordinarie, synth irresistibili, echi pop anni ’80, r’n’b e new wave elettronica.

Il tour dei Lany ha fatto tappa al Tunnel Club di Milano . Di seguito, le foto della serata di giovedì 23 marzo 2017 . Si tratta della prima data italiana per la band originaria di Los Angeles formata da Paul Klein, Les Priest e Jake Goss .

