Lee Scratch Perry, le foto del concerto di Caramagna (CN) del 7 aprile 2018

Lee Scratch Perry si è esibito sabato 7 aprile 2018 al Centropolivante di Caramagna (CN). Di seguito le foto del concerto.

Uno dei pionieri della musica reggae internazionale, l’ultraottantenne giamaicano continua a girare il mondo, grazie ad una carriera solista che dura da ormai più di quarant’anni. Oltre all’attività di musicista, Perry è noto anche per la sua attività di produttore discografico, curriculum nel quale spicca la produzione di alcuni dischi di Bob Marley And The Wailers.

Il tour europeo proseguirà con altri concerti in Italia per poi terminare il 21 aprile in Belgio.

Foto a cura di Omar Lanzetti

