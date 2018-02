Levante, le foto del concerto di Bologna del 27 febbraio 2018

Levante si è esibita martedì 27 febbraio al Teatro delle Celebrazioni di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

La popstar di origine catanese è attualmente impegnata in un tour nei maggiori teatri italiani e arriva dopo un tour da protagonista in Europa in città come Barcellona, Amsterdam, Londra e Parigi. Il concerto nel capoluogo emiliano, per il quale è prevista una replica mercoledì 28, arriva dopo gli show di Spoleto e Firenze.

Il tour teatrale arriva dopo il grande seguito del tour del disco “Nel caos di stanze stupefacenti”, grande successo e terzo disco della sua carriera in quattro anni, e l’esperienza di X Factor, il talent show nel quale ha ricoperto il ruolo di giudice.

La serie di concerti proseguirà per tutto il mese di marzo, con numerose tappe sold out a Roma, Torino, Napoli e Palermo.

Foto a cura di: Roberta Tagliaferri

Comments

comments