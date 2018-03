Levante, le foto del concerto di Padova del 30 marzo 2018

Levante si è esibita venerdì 30 marzo 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito foto del concerto.

La cantante di origini siciliane ha terminato questa sera il tour nei maggiori teatri italiani che è arrivato dopo una serie di show europei che l’ha vista esibirsi in città come Barcellona, Amsterdam, Londra e Parigi. Il tour teatrale arriva dopo il grande seguito del tour del disco “Nel caos di stanze stupefacenti”, terzo disco della sua carriera in quattro anni.

Dopo questa tappa veneta, non sono in programma altri concerti di Levante per il 2018.

Foto a cura di Enrico Dal Boni

Levante, le foto del concerto di Padova

