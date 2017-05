Levante, le foto del concerto a Roma del 4 maggio 2017

Il nuovo album di Levante “ Nel caos di stanze stupefacenti ” è uscito ad aprile. “Levante sfida le dinamiche discografiche delle categorie di dischi (…) Con una naturalezza devastante si passa dal quasi rap di “1996 La stagione del rumore” , alla filastrocca “Santa Rosalia” all’ironica “Pezzo di me” feat Max Gazzè. In queste stanze e grazie a certe distanze Claudia ha avuto il coraggio di rischiare , e questo ha portato alla luce un disco che fa del caos la sua più sublime armonia” (Leggi qui la nostra recensione).

