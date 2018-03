Levante si è esibita lunedì 19 marzo al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito le foto del concerto.

La cantante di origini siciliane, è attualmente impegnata in un tour nei maggiori teatri italiani con una versione rinnovata che arriva dopo il mini tour europeo che l’ha vista esibirsi in città come Barcellona, Amsterdam, Londra e Parigi. Il concerto nel capoluogo piemontese, sua città adottiva, sarà seguito dal ritorno in Sicilia per due date a Palermo e Catania.

Il tour teatrale arriva dopo il grande seguito del tour del disco “Nel caos di stanze stupefacenti”, terzo disco della sua carriera in quattro anni.

La serie di concerti proseguirà per tutto il mese di marzo, e si concluderà con la tappa a Padova del 30 marzo 2018.

Levante, le foto del concerto di Torino del 19 marzo 2018

Fotografie a cura di Daniele Baldi

