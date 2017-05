Levante, le foto del concerto a Treviso del 12 maggio 2017

Levante si è esibita lo scorso 12 maggio al New Age Club di Roncade; di seguito le foto della serata. La cantante originaria di Caltagirone, che quest’anno compie trent’anni, è protagonista in queste settimane de “Il Caos Tour 2017”, una breve serie di concerti (sei tappe distribuite in Nord-Centro Italia) quasi tutti andati sold out per promuovere l’album “Nel caos di stanze stupefacenti” nei negozi dallo scorso aprile.

Arrivata al traguardo del terzo disco in quattro anni, con il suo ultimo album Levante è riuscita a consolidare il suo nome nel panorama pop nazionale, arrivando al secondo posto della classifica FIMI nella prima settimana di uscita. Oltre al singolo di lancio “Non Me Ne Frega Niente”, l’artista siciliana ha collaborato con Max Gazzè in “Pezzo Di Me”, traccia utilizzata come secondo singolo e in radio da questi giorni.

Dopo la tappa di Treviso, il tour primaverile terminerà con due concerti a Venaria Reale (TO) e Milano. A questo potrebbe seguire un tour estivo che, al momento, presenta come unica data confermata l’Home Festival di Treviso.

Foto di Federico Benussi.

