Levante, le foto e il report del concerto a Milano del 16 maggio 2017

Protagonista di un tour italiano di grande successo, capace di incasellare numerosi sold out, Levante sbarca all’Alcatraz di Milano per l’ultimo concerto del suo tour primaverile. La cantante di origine catanese è in giro per l’Italia per promuovere l’ultimo album “Nel caos di stanze stupefacenti”, terzo capitolo della sua carriera uscito lo scorso 7 aprile e capace di arrivare al secondo posto delle classifiche FIMI.

Il report del concerto

Levante chiude all’Alcatraz di Milano la prima serie di concerti di questo 2017 del suo tour di presentazione del nuovo disco “Nel caos di stanze stupefacenti”.

Il terzo di una carriera fulminante che non conosce pausa e che in poco più di 3 anni ha saputo produrre 3 album, un libro e una serie infinita di concerti.

Ed è proprio il live il momento migliore in cui apprezzare la musica di Levante, lo ha confermato anche ieri sera con uno spettacolo adeguato. Uso questo termine non per sminuire ma anzi per rendere giustizia al live. Adeguato in tutto, nella misura, nel rapporto con il pubblico e nella gestione artistica. Adeguato, giusto, corretto. Senza voglia di strafare, Claudia ha messo in piedi uno show che funziona, che riempie l’Alcatraz anche senza coriandoli e palloncini. La band che la accompagna è praticamente perfetta, i pezzi dal vivo garantiscono la qualità del disco ma con in più il carisma di Levante che non si risparmia.

Un’ora e mezza in cui i brani di “Nel caos di stanze stupefacenti” si mescolano alle hit dei lavori precedenti alternando momenti. Il pubblico canta tutte le canzoni a memoria, una marea composta ma devota.

Levante è molto bella e non è un peccato. Ha una forza incredibile sul palco ed è talentuosa. Non lo scopriamo oggi ma ancora una volta conferma il suo ruolo e giustifica un seguito sempre più grande che dai tempi di Alfonso (e non era facile) ha retto a 3 dischi continuando a riempire i club e a entusiasmare i suoi fan.

Report a cura di Giuseppe Guidotti

Le foto del concerto

Foto a cura di Martina Dalla Mora

