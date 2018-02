Liam Gallagher, le foto del concerto di Padova del 27 febbraio 2018

Liam Gallagher si è esibito martedì 27 febbraio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Seconda e ultima tappa per l’ex cantante degli Oasis, che arriva nel nostro paese per le sue prime date soliste dell’anno, che arrivano a pochi mesi dalla cancellazione dello show all’Home Festival della scorsa estate. Il concerto è inserito all’interno del tour europeo di promozione di “As You Were”, il suo primo lavoro solista che arriva dopo l’esperienza con i Beady Eye.

Lo show, la cui durata è stata di poco superiore all’ora, ha presentato una lista per metà composta da brani della più recente carriera da solista e per metà da classici della nota rock band di Manchester. Tra i brani proposti spiccano tracce come “Rock n Roll Star”, “Morning Glory”, “Wonderwall” e “Cigarettes and Alcohol”.

Il tour terminerà nel mese di marzo dopo una leg europea già sold out e una serie di date in Sudamerica; Liam Gallagher sarà poi impegnato per tutta la prossima estate in un tour nei maggiori festival del Vecchio Continente.

Liam Gallagher, le foto del concerto di Padova

Fotografie a cura di: Mathias Marchioni

