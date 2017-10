Ligabue, le foto del concerto di Bologna del 27 ottobre 2017

Ligabue si è esibito venerdì 27 ottobre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

E’ ormai in dirittura d’arrivo la fine del tour di Ligabue nei palasport italiani. Inizialmente programmato per la prima metà dell’anno, a causa di uno stop forzato del cantante di Correggio per problemi alle corde vocali buona parte del tour è stata rinviata all’autunno 2017. Con i concerti di Casalecchio di Reno (l’ultima data è in programma domani, sabato 28 ottobre), mancano solo le date di Cagliari che avranno il compito di porre fine al lungo tour di successo.

In tour per promuovere l’ultimo lavoro “Made In Italy”, uscito a fine 2016, Ligabue ha presentato una scaletta che alterna nuovo materiale a hit che hanno caratterizzato la sua trentennale carriera. Tra i pezzi suonati in questo tour vi sono brani più recenti come “Mi chiamano tutti Riko” e “È venerdì, non mi rompete i coglioni”, ma anche canzoni del calibro di “Certe notti”, “Piccola stella senza cielo”, “A che ora è la fine del mondo” e “Balliamo sul mondo”.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

