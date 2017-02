Ligabue, le foto del concerto a Eboli del 27 febbraio 2017

“ Made in Italy “, il nuovo lavoro, è stato pubblicato a fine novembre: tutto il disco è un concept album che racconta la storia di Riko , alter ego finzionale del cantante che immagina una vita lontana dal palcoscenico, da working class hero alle prese con problemi lavorativi e matrimoniali, toccando un’inedita varietà di generi musicali.

Lunedì 27 febbraio il tour 2017 di Luciano Ligabue fa tappa (la prima di due) al Palasele di Eboli . Di seguito, tutte le foto della data. La tournée, nonostante gli intoppi iniziali dovuti a un problema vocale del Liga sta attualmente attraversando la penisola, e non si fermerà fino a fine aprile: qui date e prezzi dei concerti.

