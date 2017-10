Ligabue, le foto del concerto di Jesolo del 3 ottobre 2017

Ligabue si è esibito martedì 3 ottobre 2017 al PalaArrex di Jesolo (VE) all’interno del suo nuovo tour nei palasport. Di seguito le foto del concerto.

Dopo la cancellazione dei concerti della scorsa primavera, dovuti ad un edema alle corde vocali del frontman di Correggio, Ligabue torna sui palchi a settembre 2017 per recuperare tutte le esibizioni precedentemente programmate, per un totale di 34 serate. Il nuovo tour, iniziato a Rimini lo scorso 4 settembre, lo sta vedendo impegnato per ben due mesi e, oltre ad aver già toccato città come Roma, Milano e Firenze, lo porterà ad esibirsi nelle prossime settimane a Torino, Padova, Trieste, Genova e Bologna, con conclusione a Cagliari a due mesi esatti dal debutto.

La scaletta dell’esibizione, che è durata più di due ore, è incentrata sull’ultimo studio album “Made In Italy”, nei negozi da novembre 2016 e primo concept album del cantante emiliano, dal quale vengono estratti singoli come “G come Giungla” e “È venerdì, non mi rompete i coglioni”. Non mancano i numerosi classici incisi in quasi trent’anni di carriera: oltre alle rivisitazioni acustiche di “Lambrusco e popcorn” e “Non è tempo per noi”, troveranno spazio anche evergreen del calibro di “Piccola stella senza cielo”, “Balliamo sul mondo” e “Certe notti”.

Il tour proseguirà domani, giovedì 5 ottobre, con un concerto alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

Ligabue, le foto del concerto di Jesolo

Comments

comments