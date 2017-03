Il tour di Luciano Ligabue prosegue con il concerto al PalaModigliani di Livorno. Di seguito le foto dell’evento che si è tenuta nella città toscana lo scorso 10 marzo 2017. “Made In Italy Palasport 2017” continua dopo i problemi di salute del cantante di Correggio che lo hanno costretto a posticipare le prime date del tour tra aprile e maggio, facendo slittare il debutto con tre date ad Acireale nella prima metà di febbraio: qui date e prezzi dei concerti.

Luciano Ligabue torna nei palasport per promuovere il suo ultimo studio album “Made In Italy”, pubblicato a novembre da Warner Music. Il disco è un concept album nel quale vengono narrate le vicende dell’alter ego del cantautore, Riko, che immagina una vita lontana dal palcoscenico e la normalità dei problemi lavorativi e matrimoniali; una persona che vive una crisi personale ma che, nello scorrere dei brani, guadagna la consapevolezza di rimettere la sua vita sulla giusta strada. Come affermato in alcune interviste promozionali, il disco può essere visto anche come una dichiarazione d’amore frustrata nei confronti di questo Paese.

Il tour proseguirà fino alla fine di maggio 2017, con una lunga serie di concerti che lo vedrà protagonista anche di importanti residency, come ad esempio i concerti al Forum di Assago, al Palalottomatica di Roma, all’Unipol Arena di Bologna e al PalaAlpitour di Torino.

Foto a cura di Alice Lorenzini

