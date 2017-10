Ligabue si è esibito venerdì 20 ottobre 2017 all’Arena Spettacoli della Fiera di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Prosegue con successo il tour di Ligabue nei palasport italiani. Inizialmente programmato per la prima metà dell’anno, una buona parte del tour è stata posticipata all’autunno 2017 per ragioni di salute che hanno spinto il rocker di Correggio ad uno stop forzato. Con il concerto di Padova, al quale seguirà una seconda data in programma il 21 ottobre, la tournée è arrivata ormai al rush finale: alle serate venete infatti si aggiungeranno i soli concerti di Trieste, Casalecchio di Reno e Cagliari, con gli show sardi che chiuderanno il tour.

In tour per promuovere l’ultimo lavoro “Made In Italy”, nei negozi da fine 2016, Ligabue ha proposta una scaletta nella quale vengono prese molte delle canzoni proposte in una carriera che ormai è prossima ai trent’anni. Tra i pezzi suonati in questo tour vi sono pezzi più recenti come “Mi chiamano tutti Riko” e “È venerdì, non mi rompete i coglioni”, ma anche canzoni del calibro di “Certe notti”, “Piccola stella senza cielo”, “A che ora è la fine del mondo” e “Balliamo sul mondo”.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Ligabue, le foto del concerto di Padova del 20 ottobre 2017

Comments

comments