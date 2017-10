Ligabue si è esibito martedì 10 ottobre 2017 al PalaAlpitour di Torino; di seguito le foto del concerto.

Il nuovo tour di Ligabue nei Palasport, previsto per la prima parte del 2017 ma poi rinviato per ragioni di salute che hanno spinto il rocker di Correggio ad una pausa forzata, è ancora in pieno svolgimento e lo ha visto esibirsi il 10 ottobre nella prima delle due date in programma nel capoluogo piemontese (la seconda si terrà questa sera, sempre al PalaAlpitour). All’appello mancano ancora una decina di date che toccheranno le città di Mantova, Pesaro, Ancona, Padova, Trieste, Casalecchio Di Reno (BO) e le ultime due tappe di Cagliari, che chiuderanno il tour.

Nel concerto di Torino la scaletta, pur incentrata attorno all’ultimo lavoro “Made In Italy”, presenta anche numerose hit prese dal suo catalogo, che ormai copre una carriera che ha tagliato quest’anno il traguardo dei trent’anni. Trovano spazio nelle due ore di concerto brani come “Viva”, “Quella Che Non Sei”, “A Che Ora è La Fine Del Mondo”, “Piccola Stella Senza Cielo” e “Certe Notti” e “Urlando Contro Il Cielo”, con le ultime due che hanno avuto il compito di chiudere la serata

Foto a cura di Andrea Marchetti

Ligabue, le foto del concerto di Torino del 10 ottobre 2017









