Ligabue si è esibito lunedì 23 ottobre 2017 al PalaRubini di Trieste. Di seguito le foto del concerto.

Mancano poche date alla fine del tour di Ligabue nei palasport italiani. Pianificato inizialmente per la prima metà dell’anno, una buona parte dei concerti venne posticipata all’autunno 2017 per seri problemi alle corde vocali che spinsero i medici a dare al rocker di Correggio uno stop forzato. Dopo la tappa di Trieste mancano poche date alla fine del tour: oltre alla replica in programma il 24 ottobre, mancano le date di Casalecchio di Reno e Cagliari, con gli show sardi che chiuderanno il tour.

In tour per promuovere l’ultimo lavoro “Made In Italy”, uscito a fine 2016, Ligabue ha presentato una scaletta nella quale vengono pescate canzoni da un catalogo costruito in una carriera che ormai è prossima ai trent’anni. Tra i pezzi suonati in questo tour vi sono brani più recenti come “Mi chiamano tutti Riko” e “È venerdì, non mi rompete i coglioni”, ma anche canzoni del calibro di “Certe notti”, “Piccola stella senza cielo”, “A che ora è la fine del mondo” e “Balliamo sul mondo”.

Foto a cura di Ishtar Reja

Ligabue, le foto del concerto di Trieste del 23 ottobre 2017

Comments

comments