Lindsey Stirling, le foto del concerto di Milano del 14 settembre 2019

Lindsey Stirling, la ex ragazza prodigio del violino, divenuta famosa nel 2010 a soli 23 anni, grazie alla sua partecipazione ad America’s Got Talent, si è esibita sabato 14 settembre 2019 all’Alcatraz di Milano per l’unica data italiana del suo attuale tour.

La poliedrica artista, (oltre ad essere una violinista, la Stirling infatti è anche ballerina e compositrice) ha trascinato il pubblico del capoluogo lombardo in una performance appassionata in cui ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera, senza dimenticare la più recente fatica discografica, “Artemis“, pubblicata proprio nel 2019.

Dopo essersi fatta conoscere dal pubblico statunitense (e non solo) grazie ad America’s Got Talent, Lindsey Stirling ha dato il là a una brillante carriera costellata da successi e collaborazioni con diversi artisti del panorama musicale internazionale. Con cinque album all’attivo, un buon numero di singoli decisamente azzeccati e altrettanti video promozionali da milioni di visualizzazioni di YouTube, la violinista continua a stupire i fan grazie al suo mix innovativo e originale di musica classica, hip hop, dubstep e country.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

