Litfiba, le foto e la scaletta del concerto di Majano (UD) del 22 luglio 2017

I Litfiba si sono esibiti sabato 22 luglio 2017 a Majano (UD) all’interno del Festival di Majano. Di seguito foto e scaletta del concerto.

Arriva al giro di boa la leg estiva dell’Eutopia Tour 2017, che dalla scorsa primavera ha portato i Litfiba nei palasport e negli open air d’Italia per una ventina di date distribuite in tre mesi. Il tour terminerà nelle prossime settimane con quattro concerti a Verona, Trento, Crotone e Cagliari; la data conclusiva li vedrà protagonisti allo Stadio Sant’Elia del capoluogo sardo.

Il concerto ha presentato un gruppo in forma, con un Piero Pelù negli scudi nel ruolo di frontman e Ghigo Renzulli a supportarlo con la sua chitarra elettrica. La backing band, la cui formazione ha ottenuto una certa stabilità con l’ingresso di Franco Li Causi e Luca Martelli, rispettivamente a basso e batteria, porta solidità ad un concerto che dimostra che la band ha ancora un ruolo importante in sede live, pur a fronte di album in studio non all’altezza del prestigioso passato. La scaletta rispetto alla leg primaverile tralascia alcune hit importanti del repertorio (tra tutte “Tex”, “Proibito” e “Maudit”) per dare spazio a brani della storica Trilogia come “Resta” e “Paname”.

Litfiba, la scaletta del concerto di Majano

Lo spettacolo

Grande Nazione

Impossibile

Sole nero

Straniero

Vivere il mio tempo

Spirito

Fata Morgana

Maria coraggio

Barcollo

Oltre

Dimmi il nome

In nome di Dio

Resta

Paname

Regina di cuori

Gioconda

Lacio drom

El Diablo

Eutòpia

Cangaceiro

