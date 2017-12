Little Steven and The Disciples of Soul, le foto del concerto di Milano del 5 dicembre 2017

Little Steven and The Disciples of Soul si sono esibiti martedì 5 dicembre 2017 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Quello che doveva essere il debutto di un minitour italiano di tre concerti si è rivelato, almeno per il 2017, l’unica tappa autunnale del tour di Steven Van Zandt, famoso per essere il chitarrista e backing vocalist della E Street Band, il gruppo storico di Bruce Springsteen. I due concerti saltati, che sarebbero stati in programma l’11 dicembre a Padova e il 13 a Roma, verranno recuperati molto probabilmente nel corso del 2018.

Nella lunga scaletta suonata dal musicista italoamericano non c’è spazio per nessuna canzone del Boss; viene invece saccheggiato l’intero repertorio solista, con alcune incursioni nel repertorio di artisti internazionali del calibro di Tom Petty And The Heartbreakers, James Brown, Etta James e Ramones.

Il tour terminerà questa settimana con due concerti in Spagna, rispettivamente il 7 a Barcellona e l’8 dicembre a Madrid.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

