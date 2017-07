Little Steven, le foto del concerto a Pistoia del 4 luglio 2017

Ieri sera, anniversario dell’indipendenza americana, è andato in scena al Pistoia Blues Festival il concerto di Little Steven. Lo storico chitarrista di Bruce Springsteen ha riunito per l’occasione i Disciples of Soul. Di seguito, le foto del concerto del 4 luglio 2017.

Steven Van Zandt (suo vero nome) dall’aprile 2002 conduce il programma radiofonico settimanale Little Steven’s Underground Garage, trasmesso in oltre 200 stazioni americane e internazionali, durante il quale accompagna i suoi ascoltatori in un viaggio di due ore alla scoperta delle perle musicali di sessant’anni di rock’n’roll, lasciando anche spazio alle band emergenti di ogni parte del mondo.

Fotografie a cura di Mathias Marchioni.

Comments

comments