Lordi, le foto e la scaletta del concerto di San Donà di Piave (VE) del 21 febbraio 2020

I Lordi si sono esibiti al Revolver di San Donà di Piave (VE) il 21 febbraio 2020, per quella che è stata l’unica tappa italiana del “Killectour”.

La band finlandese, attiva dal 1992, è composta da Mr. Lordi alla voce, Amen alla chitarra, HIISI al basso, Hella alla tastiere e Mana alla batteria, e ha visto nel corso degli anni una serie di avvicendamenti più o meno tragici in line-up. L’ultimo e decimo album dei Nostri, “Killection“, pubblicato lo scorso gennaio, è stato il protagonista assoluto dello show nella venue veneta.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Scaletta concerto Lordi

Horror for Hire

The Riff

Midnite Lover

Granny’s Gone Crazy

Devil’s Lullaby

Shake the Baby Silent

Blood Red Sandman

Scare Force One

Naked in My Cellar

Blow My Fuse

Like a Bee to the Honey

The Ghosts of the Heceta Head

I Dug a Hole in the Yard for You

Who’s Your Daddy?

Magistra Nocte

Let’s Go Slaughter He-Man (I Wanna Be the Beast-Man in the Masters of the Universe)

Hard Rock Hallelujah

Encore:

Devil Is a Loser

Would You Love a Monsterman?

