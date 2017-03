Loreena McKennitt, le foto del concerto a Padova del 24 marzo 2017

A cinque anni dall’ultimo concerto, Loreena McKennitt è in tour in Italia: le foto del concerto di Padova del 24 marzo 2017, al Gran Teatro Geox. Seconda delle date italiane, il primo show nel nostro paese di è tenuto a Trieste; nei prossimi giorni la musicista suonerà a Roma, a Firenze e a Milano (qui il calendario dettagliato degli appuntamenti).

Per i profani, Loreena McKennitt è dei maggiori esponenti della musica celtica, e attualmente sta proponendo un progetto intitolato “A Trio Performance”, insieme al chitarrista Brian Hughes e alla violoncellista Caroline Lavelle, storici collaboratori dell’artista. Così si espresse McKennitt, annunciando la tournée:

È difficile credere che siano passati 5 anni dall’ultima volta che siamo venuti in Europa, e per noi è un periodo davvero lungo. Abbiamo sempre amato le performance all’estero, soprattutto in primavera. Sono personalmente impaziente di condividere con il pubblico questa performance in trio e in particolare la sua intrinseca intimità. E, naturalmente, è sempre un piacere incontrare nuove persone e riconnettersi con quelle che abbiamo incontrato durante i precedenti tour.