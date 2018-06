Lorenzo Jovanotti, le foto del concerto di Padova del 9 giugno 2018

Lorenzo Jovanotti si è esibito sabato 9 giugno 2018 all’Area Fiera di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Prima data di Lorenzo Jovanotti a Padova (la seconda è in programma il 12 giugno) e penultima del tour italiano, che ufficialmente si chiuderà con la grande festa del Forum di Assago in programma il 3 e 4 luglio prossimi. In mezzo, un minitour europeo di sei serate che vedranno l’artista toscano esibirsi in Germania (Stoccarda), Svizzera (Zurigo e Lugano), Austria (Vienna), Belgio (Bruxelles) e Regno Unito, nella prestigiosa Wembley Arena di Londra.

Foto a cura di Giuseppe Craca

