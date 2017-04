LP, le foto del concerto di Milano del 3 aprile 2017

Si è tenuto all’Alcatraz di Milano l’ultimo dei tre concerti che LP ha programmato in Italia in questo inizio di primavera; il concerto nel capoluogo lombardo è arrivato dopo il debutto di Nonantola (MO) e il concerto al Gran Teatro Geox di Padova. La città milanese ha chiuso quindi il tour italiano di LP, dopo aver ospitato nella parte finale del 2016 un concerto ai Magazzini Generali andato sold out.

Prima di esplodere a livello internazionale con la canzone “Lost On You”, LP è stata protagonista di una lunga gavetta iniziata nel 2001 con l’album di debutto “Heart-Shaped Scar”, al quale è seguito “Suburban Sprawl & Alcohol”, il secondo lavoro uscito nel 2004. Tra questi due album e il suo ultimo disco, uscito lo scorso anno, LP ha avuto l’occasione di collaborare come autrice per artisti del calibro di Backstreet Boys, Christina Aguilera, Rihanna, Rita Ora e Cher. Un percorso artistico che, negli anni, l’ha portata a diventare il primo endorser donna per il noto brand di chitarre acustiche Martin.

La scaletta del concerto presenta ampio spazio all’ultimo lavoro “Lost On You”, tra cui la nota title track, non dimenticando alcuni capitoli del suo passato discografico.

Fotografie a cura di Martina Dalla Mora.

Comments

comments