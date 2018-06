LP si è esibita venerdì 29 giugno 2018 al Stupingi Rock Park di Nichelino (TO). Di seguito le foto del concerto.

Terzo dei sei concerti in Italia che la cantautrice italoamericana ha in programma nel nostro Paese per questa estate. Dopo le tappe di Merano ed Ancona, Laura Pergolizzi suonerà anche a Pavia, Padova e Roma, con l’ultima data che dovrebbe essere stata la prima del tour ma rinviata per problemi logistici.

Foto a cura di Omar Lanzetti

LP, le foto del concerto di Nichelino (TO)

Comments

comments