LP, le foto del concerto a Grugliasco (TO) del 25 luglio 2017

LP si è esibita martedì 25 luglio 2017 all’interno del GruVillage di Grugliasco (TO). Di seguito le foto del concerto.

Prima di ottenere il successo mondiale con la hit “Lost On You”, LP si è costruita la sua carriera partendo da una lunga gavetta iniziata nel 2001 con l’album di debutto “Heart-Shaped Scar”, al quale è seguito “Suburban Sprawl & Alcohol”, il secondo disco pubblicato nel 2004. Tra questi dischi e il suo ultimo lavoro, uscito lo scorso anno, LP ha scritto hit per artisti del calibro di Backstreet Boys, Christina Aguilera, Rihanna, Rita Ora e Cher. Un percorso artistico che, negli anni, l’ha portata a diventare il primo endorser donna per il noto brand di chitarre acustiche Martin.

La scaletta del concerto, che riporta la cantante in Italia dopo il successo del tour nei teatri e club della prima parte del 2017, presenta ampio spazio all’ultimo lavoro “Lost On You”, tra cui la nota title track, non dimenticando alcuni capitoli del suo passato discografico. Il tour estivo, che presenta ben sei date in calendario, è arrivato al suo giro di boa e proseguirà con altri tre concerti a Gardone Riviera (Brescia), Pescara e Napoli, rispettivamente il 26 e 31 luglio e l’1 agosto.

Fotografie a cura di Andrea Marchetti.

