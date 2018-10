Luca Carboni si è esibito martedì 16 ottobre 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Concerto casalingo per una delle icone del pop rock nazionale, sulle scene da più di 35 anni, in tour per promuovere il suo ultimo studio album “Sputnik”.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Luca Carboni, le foto del concerto di Bologna

Comments

comments