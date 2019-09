Machine Gun Kelly, le foto del concerto di Milano dell’8 settembre 2019

Di artisti come Machine Gun Kelly oggi, nel panorama della musica mondiale (e non solo hip-hop quindi), ne esistono davvero pochi. Il rapper e attore originario dell’Ohio si è esibito l’8 settembre 2019 al Fabrique di Milano per l’unica data italiana dell’Hotel Diablo Tour, a quasi due anni di distanza dall’ultimo passaggio nel Bel paese.

Dimostrazione della grandezza di MGK è stato proprio il concerto nel capoluogo meneghino, durante il quale il Nostro ha proposto diversi estratti dall’ultimo e quarto album in carriera, “Hotel Diablo” appunto, senza dimenticare i grandi successi del passato, come la famigerata “Rap Devil”, al centro del dissing con Eminem, e il doveroso omaggio ai Mötley Crüe con “Shout at the Devil” (Machine Gun Kelly ha infatti vestito i panni di Tommy Lee in “The Dirt”, recente pellicola autobiografica sulla band californiana ispirata all’omonimo libro).

Scaletta concerto Machine Gun Kelly

1. Sex Drive

2. Habits

3. Breaking News 2

4. El Diablo

5. LOCO

6. GTS

7. Wild Boy

8. Roulette

9. Let You Go

10. Candy

11. The Break Up

12. Hollywood Whore

13. Glass House

14. Bad Things

15. Ocean Eyes (Billie Eilish cover)

16. Wonderwall (Oasis cover)

17. See My Tears

18. Shout at the Devil (Mötley Crüe cover)

19. Floor 13

20. Rap Devil

21. LATELY

22. 5:3666

23. I Think I’m OKAY

24. Waste Love

25. Bad Mother F*cker

26. Till I Die

27. 27

28. Burning Memories

Foto a cura di Mairo Cinquetti

