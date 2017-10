Machine Gun Kelly si è esibito mercoledì 11 ottobre 2017 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il concerto della scorsa estate al Carroponte di Milano, Machine Gun Kelly torna in Italia a pochi mesi di distanza con due concerti: alla prima tappa veneta ne seguirà una seconda a Roma, allo Spazio Novecento, giovedì 12 ottobre.

Il rapper 27enne è ormai da diversi anni lanciato al successo internazionale: dopo essere salito alle luci della ribalta nel 2010, l’artista ha siglato l’anno successivo un accordo discografico con la Bad Boy Records, label di proprietà di Sean Combs e affiliata con l’etichetta del gruppo Universal Interscope Records. La collaborazione, iniziata nel 2011, ha portato alla pubblicazione di tre album e un EP, ai quali sono seguiti numerosi mixtape autoprodotti. L’ultimo lavoro “Bloom”, uscito a maggio 2017, pur non riuscendo a replicare il clamoroso successo del debutto “Lace up” (più di 250mila copie vendute nei soli Stati Uniti, disco d’oro) è riuscito comunque ad arrivare nei piani alti delle classifiche di tutto il mondo.

Machine Gun Kelly è noto anche per il suo impegno come attore, che lo ha visto in diversi ruoli cinematografici e televisivi.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Machine Gun Kelly, le foto del concerto di Padova dell’11 ottobre 2017

