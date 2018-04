Macklemore, le foto del concerto di Milano del 22 aprile 2018

Macklemore si è esibito domenica 22 aprile 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Doppio sold out per il rapper statunitense, che si è esibito per due concerti al Fabrique di Milano per promuovere “Gemini”, il suo album solista uscito lo scorso anno.

Il concerto si è incentrato principalmente sull’ultima fatica discografica, alla quale si sono aggiunte “These Days”, ultimo singolo dei Rudimental, e le hit incise in collaborazione con Ryan Lewis come “Thrift Shop”, “Can’t Hold Us”, “Downtown” e “Same Love”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Macklemore, le foto del concerto di Milano

