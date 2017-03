Macy Gray, le foto del concerto a Roma dell’11 marzo 2017

Macy Gray ha inaugurato la branca italiana del suo tour 2017 l’11 marzo, con il concerto all’Auditorium Conciliazione di Roma. Di seguito, le foto della data.

A essere promosso dall’artista è “Stripped“, ultimo lavoro in studio che vede Macy Gray tornare a vestire abiti jazz e fusion, dando nuovo slancio ad alcuni classici del proprio repertorio (come “I Try” e “Sweet Baby”), e unendoli a cover di Metallica (“Nothing Else Matter”) e Bob Marley (“Redemption Song”), oltre che ovviamente a brani inediti, come “Annabelle”, il singolo di lancio nonché prima traccia dell’album.

Nei prossimi giorni il tour proseguirà con altre tre date in Italia, al Gran Teatro Geox di Padova il 12 marzo, all’OBIHall di Firenze il 14 e infine all’Alcatraz di Milano il 29.

Fotografie a cura di Giuseppe Maffia



