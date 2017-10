Madness, le foto e il report del concerto di Padova del 29 ottobre 2017

Pur non avendo lo smalto dei bei tempi, e iniziando quindi ad accusare il peso degli anni, i Madness riescono ancora nel compito di far ballare il loro pubblico, come successo in un Gran Teatro Geox di Padova domenica 29 ottobre 2017. Una serata dall’affluenza non oceanica, anche a causa della vicinanza dell’altra data nazionale (tenutasi la sera prima a Trezzo Sull’Adda), e che ha visto tra il pubblico anche molta gente proveniente dalla Terra D’Albione.

La serata è iniziata con l’esibizione dei Giuda, rock band capitolina che ha avuto più volte l’occasione di ottenere le luci della ribalta nel corso dell’anno (sempre a Padova li abbiamo visti quest’estate aprire per i Wolfmother). Un gruppo nel giro da diversi anni e capace di sfoderare uno show che è una certezza, grazie a dei brani solidi capaci di entrare nelle orecchie del pubblico sin dal primo ascolto come “Wild Tiger Woman”, “Roll The Balls”, il brano dedicato a Francesco Totti “Number 10” o la cover di Elton John “Saturday Night’s Alright For Fighting”, per l’occasione ribattezzata con “Sunday”.

I Madness non partono con il piede giusto: scelgono di proporre “One Step Beyond” già in apertura, ma la band ad un primo impatto appare stanca, lenta e poco precisa, soprattutto il sassofonista Lee Thompson. Fortunatamente già nei pezzi successivi i britannici rimettono lo show sulla giusta carreggiata, il secondo del tour European Vacation che li terrà impegnati da qui fino alla metà di novembre.

Tutti rigorosamente vestiti in completo (chi scuro chi, come il già citato Thompson, con una stoffa variopinta) e con occhiali da sole, i Madness sul palco hanno avuto come scenografia un’enorme scritta sul retro che si è accesa poco prima del pezzo “NW5”, quarta canzone suonata nel corso della serata. Un concerto che li ha visti proporre brani da “Can’t Touch Us Now”, in quella che è la seconda data del tour dall’uscita del lavoro. Spazio quindi a canzoni come i singoli “Mr.Apples” e “Herbert”, accolte in maniera positiva dal gruppo. Ma, ovviamente, gli episodi meglio accolti dell’intero show sono quelli del catalogo anni Ottanta, che ha permesso ai Madness di diventare uno dei riferimenti del 2-Tone insieme ai The Specials. Impossibile non restar fermi di fronte a tracce come “The Prince”, “The Sun And The Rain” o su quella “Our House” più pop rispetto al resto del loro repertorio. Capitolo a parte per “Night Boat To Cairo”, canzone conclusiva del concerto, accolta da numerosi fez rossi acquistati dal pubblico prima dello show in quello che è uno dei più riusciti esempi di marketing in ambito di merchandise degli ultimi anni.

Musica da ballare e humour inglese (“Non siamo i Deep Purple, ma neanche Kylie Minogue e Pavarotti: Siamo i Madness“, afferma Suggs in prima battuta): questi i due ingredienti di uno show dei Madness, una band che ha ancora oggi il suo perché anche se un genere come il 2-Tone non è più in voga come in passato.

Nicola Lucchetta – Fotografie a cura di Giuseppe Craca

Madness, le foto del concerto di Padova del 29 ottobre 2017

