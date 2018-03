Maneskin, le foto del concerto di Torino del 30 marzo 2018

I Maneskin si sono esibiti venerdì 30 marzo 2018 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Dopo l’enorme successo ottenuto ad X Factor, pur non avendo vinto l’ultima edizione del talent show di Sky, i Maneskin stanno collezionando numerosi sold out in giro per l’Italia già dal primo tour, che terminerà la settimana prossima con uno show a Roma al Quirinetta.

La band è riuscita in poco tempo a monetizzare l’occasione televisiva, ottenendo un grande seguito nazionale grazie anche alla pubblicazione del singolo “Chosen”, al quale è seguito il nuovo brano “Morirò da re” pubblicato pochi giorni fa.

Dopo la dimensione dei club affrontata in queste settimane, i Maneskin affronteranno in autunno la prova dei grandi spazi: è stato confermato di recente il loro tour autunnale, che li vedrà esibirsi in importanti spazi come il Fabrique di Milano, l’Atlantico di Roma e il Gran Teatro Geox di Padova. Alcune di queste date sono andate esaurite già dopo poche ore dall’apertura delle prevendite.

Foto a cura di Daniele Baldi

Maneskin, le foto del concerto di Torino

Comments

comments