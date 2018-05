Mannarino si è esibito lunedì 7 maggio 2018 al Teatro Europauditorium di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Primo dei due concerti italiani del cantautore romano, che ha collezionato numerosi sold out in giro per l’Italia con il suo nuovo concept “L’Impero crollerà”. Il musicista terminerà con due concerti nel capoluogo emiliano il suo tour italiano iniziato lo scorso marzo a Fermo.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Mannarino, le foto del concerto di Bologna

