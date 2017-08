Mannarino, le foto del concerto a Gallipoli (LE) del 16 agosto 2017

Mannarino si è esibito mercoledì 16 agosto 2017 a Gallipoli (LE) all’interno del Postepay Sound di Parco Gondar. Di seguito le foto del concerto.

E’ ormai al giro di boa il tour estivo di Mannarino, che arriva dopo il clamoroso successo della scorsa primavera: il cantautore romano riuscì a collezionare numerosi sold out tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, tra i quali spiccano quelli doppi al Palalottomatica di Roma, all’Estragon di Bologna, al Teatro Della Concordia di Torino e al Fabrique di Milano. Mannarino è attualmente in tour per promuovere “Apriti Cielo”, l’ultimo disco uscito lo scorso gennaio e lanciato dall’omonimo singolo. Con questo disco, Mannarino è riuscito a replicare il traguardo del disco d’oro, già ottenuto con i precedenti lavori, e a raggiungere per la prima volta la vetta della classifica FIMI.

Con il concerto di Mannarino il Postepay Sound di Gallipoli si avvicina alla sua conclusione. Con tre concerti mancanti alla programmazione, nelle prossime tre giornate calcheranno il palco situato all’interno del Parco Gondar il rapper statunitense Busta Rhymes, i Thegiornalisti e i Boom Da Bash, band pugliese che avrà il compito di chiudere la rassegna il prossimo 19 agosto.

Foto a cura di Luigi Rizzo

Comments

comments