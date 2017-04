Mannarino, le foto del concerto a Padova dell’1 aprile 2017

Da Roma a Padova, passando per Bologna e Firenze: l’1 aprile 2017 Alessandro Mannarino è arrivato al Gran Teatro Geox (di seguito le foto del concerto) per la prima di una lunga serie di date che si svolgeranno per tutto il mese, per poi ritornare in tournée durante l’estate. Il calendario dei concerti è disponibile qui.

Il nuovo lavoro di Mannarino, “Apriti cielo“, è fresco di pubblicazione: «[l’album] fa un bel giro, dapprima volando oltreoceano tra i sorrisi e i colori del Sud America, per poi tornare in Italia per debuttare direttamente al numero 1 della classifica FIMI. Samba e bossanova costituiscono il midollo spinale di questo lavoro, in netta controtendenza rispetto all’indirizzo generale della musica nostrana, concentrata a emulare le tendenze elettroniche e dance di quell’America che Mannarino ha rifiutato, come lui stesso ha dichiarato in recenti interviste.» (La recensione dell’album)

Fotografie a cura di Giuseppe Craca



