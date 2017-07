Mannarino, le foto del concerto a Pistoia dell’8 luglio 2017

“ Apriti cielo ” è il titolo del quarto album di Mannarino, uscito il 13 gennaio e anticipato dai singoli “Apriti Cielo” e “Arca di Noè”. Il disco ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti. “In “Apriti Cielo” ci sono tutti i punti di forza della musica del cantautore romano: si comincia col canto doloroso della città “che resta muta” nell’apripista “Roma” (l’unico brano interamente in romanesco), passando per il blues polemico e sottile di Gandhi, le filastrocche di Babalù e la drammaticità molto cinematografica de “La Frontiera”, brano che segna il picco di pathos dell’intero album“. (La recensione completa è disponibile qui ).

